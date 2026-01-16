Xiaomi Redmi Note 15-serie Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft de Redmi Note 15-serie aangekondigd. De serie bestaat uit maar liefst vijf smartphones. We maken kennis met de Redmi Note 15 Pro+ 5G, de Redmi Note 15 Pro 5G, de Redmi Note 15 Pro, de Redmi Note 15 5G en de Redmi Note 15.

Xiaomi heeft via een persbericht laten weten dat de fabrikant zich met de nieuwe smartphones richt op stevigheid en langdurige batterijprestaties. Ook hebben de camera’s een upgrade gekregen. Prijzen van de smartphones variëren van €199,99 tot €549,99.

De Redmi Note 15 Pro+ 5G is het toptoestel in de Note 15-serie. De smartphone beschikt over een 6,83-inch scherm met een piekhelderheid van 3.200 nits, een Snapdragon 7s Gen 4-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 256GB of 512GB opslagruimte en een 6500 mAh accu met ondersteuning voor 100W HyperCharge en 22,5W reverse charging.

Achterop vinden we een 200MP ultimate-clarity lens, aangedreven door het wereldwijde debuut van de 200MP HPE image sensor. Deze 1/1.4-inch sensor biedt 2x en 4x optical-level in-sensor zoom en triple-focal-length DAG HDR. De Pro-modellen ondersteunen vijf brandpuntsafstanden van 23mm tot 92mm via één lens. Verder heeft de smartphone een 8MP ultragroothoeklens en een 32MP selfie-camera.

De extra stevige behuizing is waterdicht (IP66 en IP68) en het scherm is dankzij Wet Touch 2.0 ook te bedienen als het scherm nat is. De Redmi Note 15 Pro+ 5G is verkrijgbaar in de kleuren Black, Mocha Brown en Glacier Blue voor een adviesprijs van €499,99 (8GB + 256GB) of €549,99 (12GB + 512GB).

De Redmi Note 15 Pro 5G lijkt erg veel op de Note 15 Pro+ 5G, maar beschikt over een MediaTek Dimensity Ultra 7400-processor en kan met slechts 45W snelladen. De smartphone is met een adviesprijs van €399,99 (8GB + 256GB), €429,99 (12GB + 256GB) of €449,99 (12GB + 512GB) wat voordeliger en consumenten kunnen kiezen uit de kleuren Black, Mocha Brown en Glacier Blue.

De Redmi Note 15 Pro zonder 5G-ondersteuning heeft een iets kleiner 6,77-inch scherm, een 6.500 mAh accu en een 200MP camera. De behuizing is helaas niet waterdicht, maar is wel voorzien van versterkte REDMI Titan Structure voor valbestendigheid. Dit model is een stuk voordeliger. De smartphone kost €299,99 (8GB + 256GB) of €349,99 (12GB + 512GB) en is verkrijgbaar in de kleuren Black, Titan Color en Glacier Blue.

De Redmi Note 15 5G is de dunste smartphone in de serie, met een dikte van 7,35 millimeter. Door de dunnere behuizing beschikt de smartphone ook over een kleinere accu, met een capaciteit van 5.520 mAh. Verder beschikt de Note 15 5G over een 6,77-inch scherm, een Snapdragon 6 Gen 3-processor, een 108MP camera met 3x telefotoprestaties, een 8MP ultragroothoeklens en een 20MP selfie-camera. De behuizing heeft een IP66-rating gekregen. De Note 15 5G is verkrijgbaar in de kleuren Black, Mist Purple en Glacier Blue voor een adviesprijs van €249,99 (6GB + 128GB) of €279,99 (8GB + 256GB).

Als laatste heeft Xiaomi de reguliere Redmi Note 15 uitgebracht, de goedkoopste variant in de nieuwe serie. De smartphone beschikt over dezelfde 108MP camera, maar heeft een MediaTek Helio G100-chipset en een 6000 mAh accu. De Redmi Note 15 is verkrijgbaar in de kleuren Black, Forest Green en Glacier Blue voor een adviesprijs van €199,99 (6GB + 128GB), €229,99 (8GB + 128GB) of €249,99 (8GB + 256GB).