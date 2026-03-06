Nothing Phone (4a) en (4a) Pro Aangekondigd

Na maanden van geruchten heeft Nothing eindelijk de Nothing Phone (4a) en de Nothing Phone (4a) Pro aangekondigd. De mid-range smartphones verschijnen in verschillende nieuwe kleuren op de markt en zijn ook in Nederland verkrijgbaar.

Nothing heeft de Phone (4a)-serie voorzien van een vernieuwd design en krachtigere specificaties, inclusief een metalen unibody met transparante achterkant, een nieuwe Glyph Bar en een betere camera. Ook valt het op dat de Phone (4a) dit keer niet alleen in de kleuren zwart en wit verkrijgbaar zijn, maar ook in de kleuren roze en blauw. De Phone (4a) Pro is verkrijgbaar in de kleuren zwart, zilver en roze.

De Nothing Phone (4a) Pro beschikt over een 6,83-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2712×1220 pixels, een 144Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 4.500 nits. Intern vinden we een Snapdragon 7 Gen 4-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 5080mAh accu met ondersteuning voor 50W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens en een 50MP telelens met 3,5x optische zoom.

De Pro-versie heeft een aluminium behuizing en is met een dikte van 7,95 millimeter de dunste Nothing-smartphone tot nu toe. Achterop vinden we een ronde Glyph Matrix met 137 lichtjes, waarop onder andere notificaties, je batterijstatus en zelfs spelletjes kunnen worden weergegeven. De smartphone draait uit de doos op Android 16 en kan rekenen op 3 jaar OS-updates en 6 jaar beveiligingsupdates.

De Nothing Phone (4a) Pro is vanaf 13 maart te bestellen en ligt vanaf 27 maart in de winkels. De smartphone kost 499 euro (8GB+128GB) of 569 euro (12GB+256GB).

De reguliere Nothing Phone (4a) beschikt over een iets kleiner 6,79-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2720×1224 pixels en een 120Hz verversingssnelheid, een iets minder krachtige Snapdragon 7s Gen 4-processor en opnieuw 8GB of 12GB werkgeheugen en 128GB of 256GB opslagruimte. Ook de camera-setup en de accucapaciteit zijn hetzelfde.

De achterzijde ziet er totaal anders uit. Zo is de volledige achterzijde transparant en ontbreekt de Glyph Matrix. In plaats daarvan heeft Nothing de Phone (4a) voorzien van een zogeheten Glyph Bar. Deze bestaat uit zes kleine vierkantjes met daarin 63 mini-LED’s. Deze worden gebruikt voor meldingen, timers, oproepen en als visuele oplaadstatus.

Nothing brengt de Phone (4a) wat eerder op de markt dan de Pro-versie. De Nothing Phone (4a) is namelijk per direct te bestellen en verschijnt op 13 maart in de winkels. De smartphone kost 379 euro (8GB+128GB) of 449 euro (12GB+256GB).