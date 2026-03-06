Adviesprijzen Samsung Galaxy A57 en A37 Gelekt

Samsung zal dit jaar weer verschillende smartphones introduceren voor in de Galaxy A-serie. We kijken onder andere uit naar de Galaxy A57 en A37, waarvan in het geruchtencircuit de vermoedelijke adviesprijzen zijn uitgelekt.

De vermoedelijke adviesprijzen van de aankomende mid-range smartphones zijn gedeeld door tech-lekker Sudhanshu Ambhore. Volgens de bron worden de Galaxy A57 en A37 een stuk duurder dan hun voorganger. We zien een prijsstijging van zo’n 60 euro. De exacte prijzen zijn als volgt:

– Samsung Galaxy A57 (8/128GB): 539 euro

– Samsung Galaxy A57 (8/256GB): 609 euro

– Samsung Galaxy A37 (6/128GB): 439 euro

– Samsung Galaxy A37 (8/256GB): 539 euro

De Galaxy A36 kreeg een vanafprijs mee van 379 euro en de Galaxy A56 verscheen op de markt voor een vanafprijs van 479 euro. Als de geruchten kloppen gaan consumenten dus meer betalen voor de Galaxy A-smartphones. We raden echter aan om de geruchten nog wel even met een korrel zout te nemen, want we kunnen niks met zekerheid zeggen totdat Samsung de Galaxy A57 en A37 officieel heeft aangekondigd.

via [androidplanet]