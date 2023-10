Samsung Galaxy Tab A9 en Tab A9 Plus Vanaf 4 December In Nederland Verkrijgbaar

Samsung heeft onlangs twee budget-tablets aangekondigd met de namen Galaxy Tab A9 en Galaxy Tab A9 Plus. De fabrikant heeft nu bekendgemaakt dat de nieuwe tablets vanaf 4 december in Nederland verkrijgbaar zijn.

Voor mensen die opzoek zijn naar een nieuwe tablet, maar hiervoor niet te veel geld willen betalen, heeft Samsung eerder deze maand de Galaxy Tab A9 (Plus) uitgebracht. De Galaxy Tab A9 beschikt over een 8,7-inch 60Hz-scherm met een resolutie van 1340 bij 800 pixels en de Galaxy Tab A9 Plus over een 11-inch 90Hz scherm met een resolutie van 1900 bij 1200 pixels.

Intern is de Galaxy Tab A9 uitgerust met een MediaTek Helio G99-processor, 4GB tot 8GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5100 mAh accu met ondersteuning voor 15W laden, een 8MP rear-camera en een 2MP selfie-camera. De Galaxy Tab A9 Plus is uitgerust met een Snapdragon 695-processor, 4GB of 8GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een grotere 7020 mAh accu en een 5MP selfie-camera.

De Samsung Galaxy Tab A9 krijgt in Nederland een vanafprijs mee van slechts 179 euro. Er verschijnt ook een 5G-model met SIM-kaartslot voor 219 euro. De Galaxy Tab A9 Plus kost 249 euro voor het instapmodel of 299 euro voor de 5G-uitvoering.

via [androidplanet]