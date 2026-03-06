Nothing Introduceert Headphone (a) Met Lagere Prijs En Langere Accuduur

Nothing heeft deze week onder andere de Phone (4a)-serie aangekondigd, maar de fabrikant heeft ook een nieuwe headset laten zien. De Headphone (a) is een stuk voordeliger dan de Headphone 1 van vorig jaar en heeft een opvallend lange accuduur.

De nieuwe Headphone (a) is een voordeligere uitvoering van de Headphone 1. De nieuwe headset beschikt weer over vierkante oorschelpen met een opmerkelijk design. Naast het opvallende ontwerp valt echter vooral de accuduur op. Volgens Nothing gaat de Headphone a namelijk 135 uur mee op één acculading. Dit is met actieve ruisonderdrukking (ANC) uitgeschakeld. Met ANC ingeschakeld kun je rekenen op een accuduur van 75 uur, wat nog steeds erg lang is. Als de accu leeg is hoef je de Nothing Headphone (a) slechts vijf minuten aan de lader te hangen om de headset weer vijf uur te gebruiken met ANC ingeschakeld. Het duurt ongeveer twee uur om de accu volledig op te laden.

Nothing heeft de Headphone a uitgerust met 40mm-drivers en een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Er is ondersteuning voor Bluetooth 5.4 en audio via de USB-C-poort. De Headphone (a) krijgt een adviesprijs mee van 159 euro en is vanaf 13 maart verkrijgbaar.