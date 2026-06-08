Deze Maand Wereldwijde Release Van Honor Magic V6

Honor heeft drie maanden geleden de Honor Magic V6 uitgebracht. De vouwbare smartphone is een groot succes, waardoor de fabrikant de Honor Magic V6 deze maand wereldwijd zal uitbrengen.

De Honor Magic V6 is een dunne foldable, die dichtgevouwen een dikte heeft van 8,75 millimeter. De smartphone beschikt over een 7,95-inch hoofdscherm met een piekhelderheid van 5000 nits, een 6,52-inch cover-scherm met een piekhelderheid van 6000 nits, een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, 16GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte, twee 20MP selfie-camera’s en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een 64MP telelens met 3x optische zoom. De Honor Magic V6 is uitgerust met een grote 6660 mAh accu met ondersteuning voor 80W snelladen en 66W draadloos laden. De waterdichte behuizing heeft een IP68/69-certificering gekregen.

Hoeveel de Honor Magic V6 in Nederland gaat kosten is nog onduidelijk, maar naar verwachting zal de adviesprijs ergens rond de 1.800 – 2.000 euro uitkomen. Ook weten we nog niet precies vanaf welke dag de smartphone bij ons in de winkels ligt. In Maleisië is de Honor Magic V6 vanaf 11 juni verkrijgbaar.

via [AW]