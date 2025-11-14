OnePlus 15 Aangekondigd Voor Europa

OnePlus heeft zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone aangekondigd voor de Europese markt. In dit artikel zetten wij alle details op een rijtje.

OnePlus introduceerde zijn nieuwe vlaggenschip-smartphone op 27 oktober al voor de Chinese markt, maar nu heeft de fabrikant de OnePlus 15 ook voor Europa aangekondigd. De OnePlus 15 krijgt in Nederland een vanafprijs mee van 949 euro.

De OnePlus 15 krijgt onder andere een nieuw design met meer rondingen. De randen rondom het scherm zijn 1,15 millimeter dun en de smartphone is verkrijgbaar in de kleuren Infinite Black (zwart), Sand Storm en Ultra Violet (paars). Alle drie de kleuren hebben een andere afwerking. Zo heeft de zwarte uitvoering een matte afwerking, de zandkleurige uitvoering een kraswerende Micro Arc Oxidation laag en de paarse uitvoering een meer glanzende afwerking. Alle drie de modellen zijn water- en stofbestendig (IP69x).

Uiteraard beschikt de OnePlus 15 weer over krachtige specificaties. Zo vinden we intern een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, maximaal 16GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte en een zeer grote 7300 mAh accu met ondersteuning voor 120W SuperVOOC snelladen en 50W draadloos laden. Het 6,78-inch scherm heeft een 1,5K resolutie en een variabele verversingssnelheid van 1-120 Hz. Tijdens het gamen heeft het scherm echter een nog hogere verversingssnelheid van 165Hz, voor nog vloeiendere beelden. De smartphone heeft ondersteuning voor Bluetooth 6.0, WiFi 7 en dual eSIM.

De camera-setup bestaat uit een 32MP selfie-camera en drie 50MP camera’s aan de achterzijde. Het gaat om een 50MP hoofdlens, een 50MP ultragroothoeklens en een 50MP telelens met 3,5x optische zoom. AI-functies zoals AI Portret Glow moeten zorgen voor betere belichten in donkere omgevingen.

De OnePlus 15 draait uit de doos op Android 16 met de OxygenOS 16-schil. OnePlus belooft vier OS-updates en zes jaar lang beveiligingsupdates.

Voor de OnePlus 15 met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte betaal je 949 euro. De OnePlus 15 met 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte krijgt een adviesprijs mee van 1099 euro, maar is bij verschillende webwinkels momenteel te bestellen voor 999 euro.