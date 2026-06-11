“OnePlus Gaat Weer Budget-smartphones Maken”

Volgens de laatste geruchten wil OnePlus weer terug naar zijn roots door voordelige smartphones op de markt brengen die kunnen concurreren met mid-range of zelfs vlaggenschip-smartphones.

Het nieuws rondom OnePlus is de afgelopen maanden niet erg positief. OnePlus zou zich willen terugtrekken uit de Europese markt, waardoor veel mensen worden ontslagen. Het laatste nieuws staat echter haaks op deze geruchten. OnePlus is volgens Yogesh Brar namelijk van plan om nieuwe smartphones te maken voor in de N-serie.

De nieuwe budget-serie richt zich op meerdere modellen in verschillende prijsklassen. Hoeveel de smartphones precies gaan kosten weten we nog niet, maar wel is duidelijk dat het gaat om smartphones voor mensen met een kleiner budget. Volgens sommige bronnen blijven de prijzen onder de 200 dollar. Hiermee kan het concurreren met de budget-smartphones van merken als Redmi, Motorola en Poco. Als de geruchten kloppen zal OnePlus de nieuwe smartphones zelfs onder de Nord-serie positioneren.

OnePlus zal naar verwachting de eerste smartphones in juli introduceren. In eerste instantie beperkt het bedrijf zich tot een release in India. Of wij de OnePlus N-smartphones ook in Europa te zien krijgen weten we nog niet.

via [androidplanet]