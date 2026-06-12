“Samsung Galaxy Watch Ultra 2 Krijgt Grotere Accu”

Volgens de laatste geruchten krijgt de Samsung Galaxy Watch Ultra 2 een veel grotere batterij dan zijn voorganger. Hierdoor moet de smartwatch een stuk langer meegaan op één acculading.

Twee jaar na de lancering van de Galaxy Watch Ultra zal Samsung een opvolger introduceren. De Watch Ultra 2 zou een flinke accu upgrade krijgen. De huidige Galaxy Watch Ultra beschikt over een 590 mAh accu, maar volgens Sammobile krijgt de Galaxy Watch Ultra 2 een 784 mAh accu. Dit is een upgrade van ongeveer 30 procent. De huidige Galaxy Watch Ultra gaat bij normaal gebruik één tot twee dagen mee op één acculading.

Met een capaciteit van 784 mAh is het een van de grootste batterijen in een Wear OS-smartwatch. Ter vergelijking, de Google Pixel Watch heeft een 325 mAh accu en de Galaxy Watch 8 heeft een 325 mAh accu.

Hoeveel langer de accu van de Samsung Galaxy Watch Ultra 2 precies meegaat is nog onduidelijk. Maar we verwachten dat de grotere accu in combinatie met de nieuwe Snapdragon Wear Elite-chip een grote vooruitgang zal zijn. De snellere processor moet het daarnaast ook mogelijk maken om geavanceerde AI-functies vanaf de smartwatch te besturen. Hoe dit er precies uit komt te zien is nog onduidelijk.

Naar verwachting zal Samsung de Galaxy Watch Ultra 2 volgende maand samen met de Galaxy Z Fold 8 en Z Flip 8 officieel introduceren. We weten nog niet wat voor adviesprijs de smartwatch meekrijgt, maar de Galaxy Watch Ultra uit 2024 verscheen op de markt voor 699 euro.

via [androidplanet]