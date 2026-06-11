Review UGREEN MagFlow Air Qi2 Powerbank: Compacte Powerbanks Van Hoge Kwaliteit!

Powerbanks zijn verkrijgbaar in tientallen verschillende maten, met verschillende features en prijskaartjes. In deze review kijken wij naar de MagFlow Air powerbanks van UGREEN. De MagFlow Air valt op door het compacte ontwerp en de ondersteuning voor magnetisch draadloos opladen via Qi2.

Inhoud

UGREEN verkoopt de MagFlow Air Qi2 in twee verschillende maten. Je kunt kiezen voor een 5.000 mAh model en een 10.000 mAh model. Beide uitvoeringen zijn verkrijgbaar in de kleuren Sterrenblauw, Ruimtegrijs en Maanwit. In deze review bespreken wij beide modellen in de kleur ruimtegrijs.

UGREEN levert de MagFlow Air powerbanks in een witte kartonnen verpakking, waarin we naast de powerbank zelf ook wat papierwerk vinden. De fabrikant levert bij de 5.000 mAh uitvoering ook nog een losse zwarte USB-C kabel. Bij de 10.000 mAh uitvoering ontbreekt een losse kabel, omdat dit model beschikt over een ingebouwde USB-C kabel.

UGREEN MagFlow Air Qi2

De MagFlow Air van UGREEN is geen reguliere powerbank. Met de MagFlow Air kun je jouw apparaten namelijk op twee manieren opladen. Je kunt de powerbank gewoon via een USB-C kabel verbinden met jouw smartphone, maar je kunt jouw smartphone of ander apparaat ook draadloos opladen via Qi2.

Heeft jouw smartphone ondersteuning voor draadloos laden, dan leg je de smartphone gewoon op de Qi2 pad van de MagFlow Air, waarna de powerbank direct begint met opladen. De powerbank beschikt over ingebouwde magneten, waardoor je de powerbank aan de achterzijde van jouw iPhone, HMD Skyline of andere smartphone met ondersteuning voor magnetische accessoires kunt monteren. De magneten zijn opvallend sterk en laten bij normaal gebruik niet los.

Heeft jouw smartphone geen magneten, maar wel ondersteuning voor draadloos Qi2 laden, dan kun je de MagFlow Air powerbanks ook gewoon gebruiken. Ze blijven alleen niet magnetisch aan de achterzijde van jouw smartphone plakken. Zowel de 5.000 mAh- als 10.000 mAh-uitvoering kan met maximaal 15W draadloos laden.

Wil jij jouw smartphone of ander apparaat liever gewoon via USB-C opladen, dan kan dat natuurlijk ook. De 5.000 mAh versie kan via USB-C met maximaal 20W bekabel laden, terwijl de 10.000 mAh versie met maximaal 30W kan snelladen. Het opladen van de powerbank zelf kan met dezelfde snelheid. Met het 5.000 mAh model kun je jouw smartphone maximaal een keer volledig opladen, terwijl het 10.000 mAh model goed is voor 1.5 tot 2 volle ladingen.

Note: Wanneer je jouw smartphone oplaadt via USB-C en tegelijkertijd ook je oordopjes via de Qi2 oplaadpad, dan schakelt de MagFlow Air automatisch het draadloos opladen uit omdat het prioriteit geeft aan bekabeld opladen. Je kunt Qi2 laden echter weer inschakelen met de knop aan de zijkant om zo toch meerdere apparaten tegelijkertijd op te laden.

Bouwkwaliteit

Zodra je de UGREEN MagFlow Air Qi2 uit de verpakking haalt, valt gelijk op hoe stevig de producten aanvoelen. De powerbanks beschikken over een strak metalen frame met ronde hoeken. De zijde met Qi2 oplaadpad heeft een zacht siliconen afwerking, zodat de apparaten die je op de oplaadpad legt niet beschadigen en niet van de powerbank afglijden.

Aan de zijkant vinden we een in/out USB-C poort met daarnaast vier LED-lampjes, die een indicatie geven van de nog beschikbare accucapaciteit. Naast deze vier led-lampjes vinden we nog een vijfde LED die gaat branden wanneer de draadloze Qi2 laadpad actief is. De 10.000 mAh uitvoering van de MagFlow Air Qi2 beschikt daarnaast over een stevige ingebouwde gevlochten USB-C kabel. Hierdoor kun je jouw smartphone zowel draadloos als bekabeld opladen zonder dat je een losse USB-kabel mee hoeft te nemen.

Ik heb de MagFlow Air powerbanks meegenomen op vakantie en het is erg prettig dat de powerbanks zo dun zijn. De behuizing van de 5.000 mAh uitvoering is maar liefst 0,86cm dun. Dit is slechts ietsjes dikker dan een gemiddelde smartphone. Ook de 10.000 mAh uitvoering is met een dikte van 1,39cm erg compact. Ben jij opzoek naar een powerbank die weinig ruimte in beslag neemt, dan is de UGREEN MagFlow Air Qi2 series dus de ideale keuze.

Prijs

De UGREEN MagFlow Air 5.000 mAh krijgt een adviesprijs mee van 49,99 euro, maar in de officiële webwinkel van UGREEN is de powerbank tijdelijk verkrijgbaar met 20% korting voor 39,99 euro. De UGREEN MagFlow Air 10.000 mAh kost normaal 69,99 euro, maar is in de UGREEN webshop momenteel met 28% korting verkrijgbaar voor 49,99 euro. Profiteer nu van deze aantrekkelijke aanbiedingen, zodat jij deze zomer goed voorbereid op vakantie kunt.

Conclusie

De UGREEN MagFlow Air Qi2 is de ideale powerbank om mee te reizen. Of je nu op vakantie gaat of op zoek bent naar een powerbank die weinig ruimte in je rugzak in beslag neemt, de MagFlow Air Qi2 is de juiste keuze. De powerbank is gemaakt van stevige materialen en is voorzien van handige features, zoals Qi2-ondersteuning, sterke magneten, een ingebouwde USB-C kabel en een zeer dunne behuizing.

Via USB-C kun je jouw smartphone met maximaal 30W snelladen en via Qi2 met maximaal 15W. Heb je een smartphone met ondersteuning voor magnetische accessoires, dan kun je de powerbank magnetisch aan de achterzijde van jouw smartphone hangen, zodat jouw smartphone gedurende de dag automatisch wordt opgeladen.

De UGREEN MagFlow Air Qi2 magnetische powerbank is niet de goedkoopste powerbank, maar naar onze mening is de iets hogere adviesprijs meer dan gerechtvaardigd. Bestel de powerbank hier!