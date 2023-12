Samsung Introduceert Voordelige Galaxy A15 En Galaxy A25

Samsung heeft vlak voor het einde van het jaar drie nieuwe budget-smartphones aangekondigd. Het gaat om de Galaxy A15 (4G), Galaxy A15 (5G) en de Galaxy A25. De smartphones verschijnen eerst in Vietnam op de markt. We hebben nog geen informatie over een uitgebreidere release.

Ondanks dat het gaat om budget-smartphones, heeft Samsung de Galaxy A15 en A25 uitgerust met een 6,5-inch FHD+ AMOLED-scherm. Dergelijke schermen tonen doorgaans een veel beter kleurencontrast dan de goedkopere LCD-schermen. Het scherm van de Galaxy A15-modellen heeft een verversingssnelheid van 90Hz, terwijl de Galaxy A25 is uitgerust met een120Hz scherm.

Samsung Galaxy A15 (5G)

De Samsung Galaxy A15 met 5G-ondersteuning maakt gebruik van een Mediatek Dimensity 6100+-processor in combinatie met 8GB werkgeheugen en 256GB uitbreidbare opslagruimte. De 4G-uitvoering beschikt over een Helio G99-processor met evenveel werkgeheugen en 128GB of 256GB uitbreidbare opslagruimte. In de druppelnotch van het scherm vinden we een 13MP selfie-camera en achterop een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De accu heeft een capaciteit van 5000mAh en kan met 25W snelladen.

Samsung Galaxy A25

De Samsung Galaxy A25 beschikt over een Exynos 1280-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte dat je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een 13MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. De Galaxy A25 lijkt dus veel op de Galaxy A15, maar met een andere processor, een betere groothoeklens en een hogere verversingssnelheid.

Alle drie de smartphones draaien uit de doos op Android 14 met de One UI 6.0-schil. De smartphones zijn in vier verschillende kleuren verkrijgbaar voor omgerekend 190 euro (Galaxy A15 4G), 240 euro (Galaxy A15 5G) en 250 euro (Galaxy A25). In Vietnam zijn de smartphones vanaf 16 december te koop, maar informatie over de beschikbaarheid in andere landen hebben we nog niet.

via [androidplanet]