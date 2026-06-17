Oppo Find X9 Ultra Ontvangt Juni-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de Oppo Find X9 Ultra. De update installeert de nieuwste beveiligingspatch en brengt een aantal andere verbeteringen met zich mee.

Er staat een grote update klaar voor de high-end Oppo Find X9 Ultra. Deze update brengt onder andere verbeteringen voor de cameraprestaties en fotografie-stabiliteit met zich mee. Ook kun je na de update met twee draadloze bluetooth-oordopjes tegelijkertijd verbinding maken en het volume afzonderlijk van elkaar regelen. Daarnaast krijgt de weer-app een uitbreiding met maantijden en fases en installeert de update de beveiligingspatch van juni, waardoor de beveiliging van de Find X9 Ultra weer helemaal up-to-date is.

De update is 1,54GB groot, waardoor het verstandig is om de update via WiFi te downloaden als je gebruikmaakt van een beperkte databundel.