Samsung Galaxy A27-pagina Vroegtijdig Online Gezet: Geen Goed Nieuws!

Samsung heeft in Tsjechië een pagina voor de nog onaangekondigde Galaxy A27 per ongeluk vroegtijdig online gezet. De informatie op deze pagina geeft een aantal belangrijke details weg, waaronder een downgrade ten opzichte van de Galaxy A26.

Volgens de webpagina, die niet meer online staat, krijgt de Samsung Galaxy A27 een IP64-rating. Dit is dezelfde rating als zijn voorganger en maakt de smartphone alleen spatwaterbestendig. De ultragroothoeklens krijgt opvallend genoeg een downgrade, van een 8MP lens naar een 5MP lens. De camera zou zelfs een kleinere sensor krijgen, wat doorgaans resulteert in minder goede foto’s bij weinig licht.

Intern vinden we een Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3-processor. Qua kracht verschilt deze chipset niet veel met de Exynos 1380-processor in de Galaxy A26. De Galaxy A27 krijgt zes OS-updates en zes jaar lang beveiligingsupdates. Dit is erg netjes voor een smartphone die volgens de geruchten een adviesprijs meekrijgt van 349 euro. De officiële introductie zal waarschijnlijk snel plaatsvinden.

via [tweakers]