Android 17 Nu Beschikbaar Voor Google Pixel-smartphones!

Google is begonnen met de uitrol van Android 17 naar de Pixel-smartphones en tablets van de fabrikant. De grote update brengt een hoop vernieuwingen met zich mee.

Android 17 is niet de grootste update, maar brengt wel een aantal handige verbeteringen met zich mee. Google rolt tegelijkertijd ook gelijk de Pixel Feature Drop van juni 2026 uit, die extra functies functies voor Pixel-apparaten bevat.

De update is meer dan 1.5GB groot en brengt onder andere de nieuwe app-bubbels met zich mee. Hiermee is het mogelijk om vrijwel alle apps in een zwevend venster boven andere apps te openen. Zo kun je bijvoorbeeld op de voorgrond notities typen terwijl op de achtergrond een YouTube-video afspeelt. De Pixel Fold krijgt een zogeheten Bubble Bar die het makkelijker moet maken om app-bubbels te openen.

Ook krijgt de schermrecorder een grote update, die het bedienen makkelijker moet maken en je de optie geeft om schermreacties te maken. Met schermreacties maak je een selfievideo met een groen-scherm-effect die over je schermopname wordt geplaatst.

Android 17 brengt ook een speciale spelweergave voor vouwbare smartphones met zich mee. Hierbij wordt de bovenste helft van het scherm gebruikt voor het spel, terwijl de onderste helft dient als een virtuele gamecontroller. Deze functie zal overigens de komende maanden worden uitgerold, aldus Google.

Verder brengen Android 17 en de nieuwe Pixel Feature Drop een hoop kleinere verbeteringen en aanpassingen met zich mee. De update rolt nu uit naar de Google Pixel 6-, Pixel 7-, Pixel 8-, Pixel 9-, Pixel 10-serie, Pixel Fold en Pixel Tablet. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Systeem‘ -> ‘Systeemupdate‘.

via [droidapp]