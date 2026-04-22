Oppo Find X9 Ultra Officieel Aangekondigd

Oppo heeft zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone aangekondigd. De Oppo Find X9 Ultra richt zich vooral op de cameraprestaties van de smartphone en verschijnt volgende maand in Europa op de markt voor een flinke adviesprijs.

De Oppo Find X9 Ultra beschikt aan de achterzijde over een zeer grote ronde camera-module, waarvoor Oppo heeft samengewerkt met Hasselblad. De module bestaat uit een “Hasselblad Master Camera System”, waarbij Oppo een nog betere fotokwaliteit belooft. De hoofdcamera beschikt over een 200MP lens van Sony met een zeer grote sensor en een diafragma van f/1.5, zodat je zowel in heldere als in donkere omgevingen goede foto’s kunt maken.

Naast de hoofdcamera vinden we in de module een 50MP groothoeklens, een 200MP telelens met 3x optische zoom en een 50MP telelens met 10x optische zoom en 20x hybrid zoom. Niet alleen de extra grote sensoren moeten zorgen voor extra mooie en scherpe foto’s. De smartphone maakt ook gebruikt van AI om bijvoorbeeld ruis tegen te gaan. Daarnaast heeft Oppo de smartphone voorzien van een vernieuwde camera-app die je meer controle geeft over de functies van de camera. Als je nog meer uit de camera wilt halen kun je de teleconverter-lens aanschaffen. Deze module zorgt voor een 300 millimeter brandpuntafstand met volledige kwaliteit.

Ook de overige specificaties zijn erg goed. Zo beschikt de Oppo Find X9 Ultra over een 6,8-inch QHD+ scherm met een variabele verversingssnelheid van 1-120Hz (144Hz bij specifieke games), een Snapdragon 8 Elite Gen 5-processor, 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte en een 7050 mAh accu met ondersteuning voor 100W snelladen en 50W draadloos laden. De behuizing is waterdicht (IP68 en IP69).

De Oppo Find X9 Ultra is vanaf 7 mei in Europa beschikbaar in de kleuren ‘Tundra Umber’ en ‘Canyon Orange’ voor een adviesprijs van 1699 euro.