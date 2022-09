“Google Werkt Aan Kleinere Pixel-smartphone”

Google is van plan om een kleinere Pixel-smartphone op de markt te brengen. Dit claimt de Chinese tech-lekker Digital Chat Station. Een releasedatum, een adviesprijs of details over de specificaties ontbreken nog.

Volgens de bron heeft de kleinere Pixel-smartphone de codenaam ‘Neila’ gekregen, maar het is nog onduidelijk wat de uiteindelijke naam zal worden. Ook weten we nog niet of de smartphone in de Pixel 7-serie zal worden uitgebracht of dat het al gaat om een toestel voor in de Pixel 8-serie. Zelfs afmetingen weet de bron nog niet te melden. De bron weet alleen dat het design overeen komt met die van de Pixel 6- en 7-serie, maar dan in een kleiner formaat.

Google zal de Pixel 7-serie op 6 oktober voorstellen, maar naar verwachting krijgen we de kleinere Pixel-smartphone dan nog niet te zien. Omdat het voor het eerst is dat er geruchten opduiken over een kleinere Pixel-smartphone raden we aan om dit bericht nog met een flinke korrel zout te nemen.

via [AW]