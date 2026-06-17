Samsung Galaxy S26, S25 Edge en Z Fold 7 Ontvangen Juni-update

Samsung rolt de beveiligingsupdate van juni uit naar meer smartphones. De juni-update rolde onlangs al uit naar de Galaxy S25-serie, maar is nu ook beschikbaar voor de Galaxy S26-serie, de S25 Edge en de Galaxy Z Fold 7.

Mensen met een Galaxy S26, de S26+ en Galaxy S26 Ultra kunnen vanaf nu de beveiligingsupdate van juni downloaden. Deze update is meer dan 550MB groot en bestaat uit enkele tientallen patches voor kwetsbaarheden in het besturingssysteem en de One UI-schil. Na de installatie van de update ben jij weer wat beter beschermd tegen malafide activiteiten.

Dezelfde update staat ook klaar voor de Galaxy S25 Edge, nadat de reguliere S25, S25+ en S25 Ultra de juni-update eerder al konden downloaden. Als laatste staat de update nu klaar voor de vouwbare Galaxy Z Fold 7. Het valt op dat de juni-update nog niet beschikbaar is voor de Galaxy Z Flip 7, maar we verwachten dat dit toestel snel zal volgen.

Je ontvangt een notificatie zodra je de update kunt downloaden. Als je nog geen notificatie hebt ontvangen kun je ook handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.