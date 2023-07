Introductie Honor Watch 4 Met eSIM-ondersteuning Op 12 Juli

Honor heeft op 12 juli een evenement ingepland, waar het bedrijf onder andere de opvouwbare Magic V2-smartphone en een nieuwe tablet zal presenteren. Het blijft echter niet bij deze producten, want Honor heeft via teasers laten weten dat we nog twee andere producten te zien krijgen. Het gaat om de Honor Watch 4 en de Honor TV 5.

Eerder deze week schreven wij dat Honor een teaser heeft gedeeld voor de introductie van de opvouwbare Honor Magic V2. De fabrikant heeft inmiddels nog een aantal andere teasers gedeeld voor andere producten die de fabrikant tegelijkertijd met de Magic V2 zal introduceren. Zo krijgen we ook de Honor Watch 4 te zien. Het gaat om een smartwatch met een vierkant scherm en ondersteuning voor eSIM. Dit wil zeggen dat je de smartwatch volledig stand-alone kunt gebruiken.

Als laatste verwachten we de Honor TV 5. Dit is een slimme tv met een OLED-scherm dat in verschillende diagonale opties op de markt zal verschijnen. De tv krijgt waarschijnlijk een hogere verversingssnelheid dan zijn voorganger.

Honor Magic V2

Ondanks dat Honor op 12 juli minstens vier producten zal presenteren, kijken de meeste mensen uit naar de Magic V2. Volgens de geruchten brengt Honor twee verschillende modellen van deze opvouwbare smartphone op de markt. Het voordeligere model heeft een Snapdragon 8+ Gen 1-processor en de duurdere variant heeft een Snapdragon 8 Gen 2-processor. Beide uitvoeringen beschikken over een 120Hz LTPO AMOLED-scherm, maximaal 16GB werkgeheugen, tot 512GB opslagruimte en een 5000mAh accu met ondersteuning voor 50W draadloos opladen.

via [gagadget]