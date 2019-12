Eerste Specificaties Huawei P40 Pro Gelekt

Huawei zal de P40 Pro waarschijnlijk pas in het tweede kwartaal van 2020 introduceren, maar de eerste specificaties zouden nu al zijn uitgelekt. Als de gelekte specificaties juist zijn is de Huawei P40 Pro een echte krachtpatser.

Volgens de eerste geruchten over de Huawei P40 Pro krijgt de vlaggenschip-smartphone onder andere een 120 Hz scherm, een 5500 mAh accu en vijf camera’s. Het AMOLED-scherm zou 6,5-inch groot zijn en een QHD-resolutie hebben. De snelle verversingssnelheid van 120 Hz zorgt voor vloeiendere beelden. Het scherm heeft net als de Mate 30 Pro afgeronde hoeken.

De camera zou een 64MP Sony IMX686-sensor als hoofdlens gebruiken. Daarnaast vinden we waarschijnlijk een 20MP groothoeklens, een 12MP telelens, een macrolens en een Time of Flight-sensor. Intern vinden we naast een enorme accu een krachtige Kirin 990-processor.

Net als op de Mate 30 Pro ontbreken de Google-diensten waarschijnlijk. Als dit inderdaad het geval is zal dit voor een hoop mensen opnieuw een reden zijn om de smartphone niet te kopen.

