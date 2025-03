Honor Introduceert Honor Watch 5 Ultra

Honor heeft een nieuwe smartwatch aangekondigd. De Honor Watch 5 Ultra beschikt onder andere over een rond scherm, een lange accuduur en de mogelijkheid om ECG-metingen uit te voeren. De smartwatch krijgt een adviesprijs mee van 279 euro.

De Honor Watch 5 Ultra is een smartwatch met een 1,5-inch AMOLED-scherm. Dit scherm heeft een resolutie van 466 bij 466 pixels en een 60Hz verversingssnelheid én is voorzien van saffierkristalglas. De smartwatch heeft een titanium behuizing met 5 ATM- en IP68-classificaties en is verkrijgbaar in de kleuren zwart en bruin.

Intern vinden we een 480mAh accu die tot maar liefst 15 dagen mee moet gaan op één acculading. Deze lange accuduur is onder andere te danken aan het ontbreken van Wear OS. De smartwatch draait namelijk op een eigen besturingssysteem. Verder heeft de Watch 5 Ultra 8GB opslagruimte en ingebouwde GPS. Uiteraard beschikt de smartwatch over een groot aantal sensoren voor het meten van je gezondheid en activiteiten, inclusief het maken van ECG-metingen.

De Honor Watch 5 Ultra kost 279 euro, maar het is nog onduidelijk vanaf wanneer de smartwatch verkrijgbaar is.