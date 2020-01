SKAGEN Introduceert Falster 3 Smartwatch

De Deense fabrikant SKAGEN heeft een nieuwe smartwatch aangekondigd. Net als zijn voorganger moet de Falster 3 de aandacht trekken van zowel tech-savvy als design-georiënteerde horlogedragers.

De Falster 3 draait op Wear OS en krijgt zijn kracht van de Qualcomm Snapdragon Wear 3100-processor. Het AMOLED-scherm is 1,3-inch groot en de accu moet meerdere dagen meegaan. Intern vinden we 1GB werkgeheugen, 8GB opslagruimte, GPS, NFC, een speaker en een hartslagmeter. De smartwatch is waterdicht tot 30 meter diep. Hierdoor kun je met de Falster 3 ook je zwemactiviteiten meten. De 42mm roestvrijstalen behuizing is 11mm dik.

De Falster 3 is in vier stijlen verkrijgbaar, waaronder een limited edition-versie ontworpen in samenwerking met het merk X by KYGO. De reguliere uitvoeringen zijn nu verkrijgbaar voor 295 euro.