Samsung Introduceert Robuuste Galaxy Xcover Pro

Samsung heeft een nieuwe robuuste smartphone aangekondigd. De Galaxy Xcover Pro heeft dunnere schermranden dan de meeste robuuste smartphones en een dual-camera aan de achterkant.

Fabrikanten brengen af en toe een smartphone op de markt die gemaakt is voor mensen die zich vaak in ruigere omgevingen bevinden en daardoor een stevigere smartphone nodig hebben. De Galaxy Xcover Pro is de nieuwste robuuste smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant Samsung.

De Samsung Galaxy Xcover Pro beschikt over een 6,3-inch LCD-scherm met een 20:9-beeldverhouding en een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. Het scherm werkt ook wanneer je natte handen hebt of handschoenen gebruikt. De behuizing heeft een MIL-STD-810-certificering en een IP68-rating gekregen. Hierdoor kan de behuizing tegen een stootje en is de behuizing stof- en waterdicht. Rondom de smartphone zitten drie knoppen die je zelf een functie kunt gegeven. Intern vinden we een Exynos 9611-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 4050 mAh accu, een 25MP + 8MP rear-camera en een 13MP selfie-camera.

De Samsung Galaxy Xcover Pro is vanaf februari verkrijgbaar voor 499 euro.

via [AW]