Introductie OnePlus 9 RT Op 13 Oktober

OnePlus heeft op 13 oktober de introductie van een nieuwe smartphone ingepland. De OnePlus 9 RT is de opvolger van de OnePlus 9R, een variant van de OnePlus 9 die alleen in India verkrijgbaar is. De kans is groot dat de OnePlus 9 RT ook weer alleen daar op de markt verschijnt.

De Chinese fabrikant OnePlus heeft steeds meer aandacht voor de opkomende markt India, een land met maar liefst 1,3 miljard inwoners. Om deze markt te bereiken lanceerde de fabrikant een goedkopere OnePlus 9-variant. Binnenkort wil OnePlus een opvolger introduceren onder de naam OnePlus 9 RT.

Via Chinese sociale media laat OnePlus weten dat de introductie van de OnePlus 9 RT op 13 oktober zal plaatsvinden. Volgens de geruchten beschikt de smartphone onder andere over een 6,5-inch AMOLED-scherm met een 120 Hz verversingssnelheid, een Qualcomm Snapdragon 870-processor, een 4500 mAh accu met ondersteuning voor 65W snelladen en een 50MP hoofdcamera.

Tegelijk met de introductie van de OnePlus 9 RT zal OnePlus ook de nieuwe draadloze oordopjes OnePlus Buds Z2 introduceren. Het is nog onduidelijk of deze oordopjes ook naar de Benelux komen.

via [AW]