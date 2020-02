De voor- en nadelen van de Sonos One

We hebben de Sonos One getest en hierover een artikel geschreven. Hieronder staan onze bevindingen en wat de beste functies zijn van de Sonos One slimme speaker. We hebben om het gemakkelijk te maken ook de sterke en zwakke punten opgesomd in dit artikel. De Sonos One is te koppelen aan het wifi wat gemakkelijk is. Het is ook mogelijk om meerdere speakers aan elkaar te koppelen om een mooi geluid in de kamer te krijgen.

De functies van de Sonos One

Het is een bekend merk en je weet dat het goed zit met de kwaliteit van het geluid bij deze speakers. De productlijn kent meerdere speakers waaronder de Emp, Sub en de Playbar. Het is prettig om gebruik te maken van de Multi-room functie. Het is dan mogelijk om meerdere Sonos speakers aan elkaar te verbinden. Het is mogelijk om zo muziek in de woonkamer, hal, slaapkamer en zelfs de wc af te spelen. Het is ook mogelijk om in één ruimte meerdere speakers te plaatsen. De Sonos One is spatwaterdicht. Het is dus geen probleem om hem in de keuken of zelfs in de badkamer te gebruiken. Uiteraard moet je hem niet onderdompelen. De speakers zijn ook gemakkelijk te bedienen via de Sonos app. De app biedt veel extra mogelijkheden. Het is trouwens een open platform. Het maakt dus niet uit of je gebruik maakt van YouTube of van Spotify. Met de spraakbediening is het mogelijk om zelf snel naar een ander nummer te gaan.

Sterke punten

De smart speaker heeft een perfect geluid. Het is de basis waarom je een speaker koopt. In de speakers zitten twee versterkers, een tweeter, instelbare bas, instelbare treble, mid woofer en ook nog zes far-field microfoons. Het is een uitstekende speaker met voldoende mogelijkheden om optimaal als slimme speaker te werken. Het design is daarnaast ook nog eens top. De spraakondersteuning is een sterk punt bij deze speakers. Het is gemakkelijk om de muziek te bedienen als je even de handen vol hebt.

De minder sterke punten

We moeten eerlijk blijven. Er zijn ook een paar minpuntjes of verbeterpunten voor de Sonos One. De spraakondersteuning is bijvoorbeeld alleen nog in het Engels. Ook is er geen Bluetooth verbinding mogelijk (alleen Wifi). Daarnaast is de Sonos One speaker niet draadloos. Iets wat wel jammer is natuurlijk. Het laatste hoeft geen punt te zijn als de speaker altijd op dezelfde plek hangt. Op Smartbright.nl hebben we ook draadloze slimme speakers.