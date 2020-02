Specificaties Van Samsung Galaxy Buds+ Uitgelekt

Samsung heeft een groot evenement ingepland op 11 februari. Op deze dag krijgen we de nieuwste smartphones van de fabrikant te zien, maar ook de nieuwe draadloze oordopjes. Van deze Galaxy Buds+ zijn nu de specificaties uitgelekt.

De Galaxy Buds+ is een volledige draadloze headset die bestaat uit twee losse oordopjes. Samsung zal de oordopjes tegelijk met de Galaxy S20-serie introduceren. Mensen die een pre-order plaatsen voor de Galaxy S20 krijgen de Galaxy Buds+ cadeau. In het onderstaande overzicht zien we alle specificaties van de oordopjes.

Het valt onder andere op dat de Galaxy Buds+ een veel langere accuduur heeft dan de reguliere Galaxy Buds. Namelijk 11 uur tegenover 6 uur. De accu in de oplaadcase is goed voor een extra 11 uur. Het opladen gaat ook veel sneller. Door de oordopjes slechts 3 minuten in de oplaadcase te plaatsen kun je weer 60 minuten naar muziek luisteren. Als laatste zien we dat Samsung een woofer en tweeter heeft toegevoegd voor betere geluidskwaliteit.

In Europa krijgen de oordopjes waarschijnlijk een adviesprijs mee van 169,99 euro. De officiële introductie zal op 11 februari plaatsvinden.

via [droidapp]