Android 10 Beschikbaar Voor Samsung Galaxy S2 en Note 3

Ontwikkelaars hebben een onofficiële versie van Android 10 gemaakt voor de oude Samsung Galaxy S2 en Galaxy Note 3. Het gaat om een aangepaste versie van LineageOS die via “flashen” geïnstalleerd kan worden.

Een officiële update voor de negen jaar oude Galaxy S2 zal er nooit meer komen, maar hobbyisten kijken regelmatig of ze oudere toestellen nieuw leven in kunnen blazen. Ontwikkelaars op XDA Developers zijn er nu in geslaagd om LineageOS 17.1, dat is gebaseerd op Android 10, te installeren op de Samsung Galaxy S2. Mocht je de ROM willen installeren dan moet je weten dat de update niet geschikt is voor dagelijks gebruik. Momenteel werkt het mobiele signaal namelijk niet. Hierdoor kun je niet bellen, sms’en en gebruik maken van mobiele date.

De zes jaar oude Galaxy Note 3 heeft ook een LineageOS 17.1-ROM gekregen. Deze Android 10-ROM is wel bruikbaar voor dagelijks gebruik, omdat 4G en telefoneren wel gewoon werkt.

via [AW]