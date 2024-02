Xiaomi 14 Ultra Officieel Aangekondigd

Xiaomi heeft in China zojuist de Xiaomi 14 Ultra aangekondigd. De Xiaomi 14 Ultra is een high-end smartphone met een uitgebreide camera-setup waarmee je 5x optisch kunt inzoomen. Op 25 februari zal Xiaomi de smartphone voor de Europese markt introduceren.

Wanneer we de Xiaomi 14 Ultra zien valt gelijk op dat de smartphone is uitgerust met een grote ronde camera-module. Deze camera is gemaakt in samenwerking met Leica en beschikt over vier lenzen. Voor de hoofdlens maakt de Xiaomi 14 Ultra gebruik van een 50MP Sony-sensor met een grootte van 1-inch. Dankzij dit grote formaat kan de camera meer licht opvangen, wat resulteert in betere foto’s in donkere omgevingen. Daarnaast moet “Xiaomi AISP” foto’s softwarematig nog beter belichten.

Naast de hoofdlens vinden we nog een 50MP ultragroothoeklens, een 50MP telelens met 3,2x optische zoom en een 50MP periscooplens met 5x optische zoom.

Ook de andere specificaties zijn indrukwekkend. Zo beschikt de Xiaomi 14 Ultra verder over een 6,73-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een helderheid van 3000nits, een krachtige Snapdragon 8 Gen 3-processor, maximaal 16GB werkgeheugen, maximaal 1TB opslagruimte en een 5300 mAh accu met ondersteuning voor 90W snelladen. De behuizing heeft een IP68-certificering gekregen en is daardoor stof- en waterbestendig.

De Xiaomi 14 Ultra draait uit de doos op Android 14 en krijgt in China een adviesprijs mee van omgerekend ongeveer 830 euro. Op 25 februari zal Xiaomi de vlaggenschip-smartphone ook voor de Europese markt introduceren en dan krijgen we te horen wat voor adviesprijs de Xiaomi 14 Ultra in ons land meekrijgt.