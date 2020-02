Realme X50 Pro 5G Officieel Aangekondigd

Realme heeft een nieuwe high-end smartphone met 5G-ondersteuning aangekondigd. De Realme X50 Pro 5G verschijnt in april op de markt voor een adviesprijs van 599 euro.

De Realme X50 Pro 5G is een echte krachtpatser. Zo beschikt de smartphone over een Snapdragon 865-processor met 6GB, 8GB of 12GB werkgeheugen. Ook heb je de keuze uit 128GB of 256GB opslagruimte. Het 90Hz AMOLED-scherm is 6,44-inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. De 4200 accu heeft ondersteuning voor snelladen met 65 watt. Zoals de naam al doet vermoeden is er ook ondersteuning voor 5G.

De Realme X50 Pro 5G heeft zes camera’s. Aan de voorkant vinden we een dual-camera met een 32MP hoofdlens en een 8MP groothoeklens. Achterop beschikt de smartphone over een vierdubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 13MP telelens met 2x optische zoom en 20x hybride zoom, een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens.

De nieuwe high-end smartphone krijgt een adviesprijs mee van 599 euro. Hiervoor krijg je de uitvoering met 6GB RAM en 128GB opslagruimte. Voor 669 euro krijg je 8GB RAM en 256GB opslagruimte en voor 749 euro krijg je 12GB RAM en 256GB opslag. De Realme X50 Pro 5G is vanaf april verkrijgbaar via de eigen website van Realme. Ze verzenden ook naar Nederland en België.

via [androidplanet]