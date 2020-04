“Pre-order Google Pixel Buds 2 Nu Beschikbaar”

Google presenteerde in oktober 2019 de nieuwste generatie van Google’s draadloze Pixel-oordopjes, maar tot nu toe zijn de Google Pixel Buds 2 nog steeds niet verkrijgbaar. Na een FCC en Bluetooth SIG-certificatie en de beschikbaarheid van pre-orders lijkt daar de lancering echter niet ver weg.

Google presenteerde de draadloze oordopjes tijdens het ‘Made by Google’-evenement in 2019, maar het bedrijf liet gelijk weten dat de oordopjes pas in 2020 op de markt verschijnen. Een exacte datum gaf Google niet, maar pre-orders voor de Pixel Buds 2 zijn nu meerdere keren opgedoken, inclusief een oranje variant. Een leveringsdatum voor deze pre-orders is er overigens nog niet.

De Pixel Buds 2 komt in de VS op de markt in de kleuren Clearly White (GA01470), Oh So Orange (GA01471), Almost Black (GA01478) en Quite Mint (GA01918) voor een adviesprijs van 179 dollar. Het is nog onduidelijk of de waterdichte oordopjes met 12mm-drivers en aanraakgevoelige zijkanten ook in de Benelux op de markt verschijnen.

via [AW]