“Google Pixel 6 Kan Ongewenste Objecten Uit Foto’s Halen”

De Google Camera op de aankomende Pixel 6 en Pixel 6 Pro kan bij het maken van foto’s ongewenste objecten negeren. Deze functie is mogelijk dankzij Google’s eigen tensor-chipset, maar exacte details over hoe dit in zijn werk gaat hebben wij nog niet.

Volgende maand zal Google de nieuwste vlaggenschip-serie officieel introduceren, maar veel specificaties en beelden zijn inmiddels al gedeeld of uitgelekt. Het laatste bericht geeft informatie over een nieuwe functie van de Google Camera op de Pixel 6 (Pro). Zo heeft deze camera dankzij de eigen ontworpen Tensor-chipset een “Magic eraser”. Deze Magic eraser kan storende elementen, zoals bijvoorbeeld een persoon op de achtergrond, verwijderen uit foto’s. Waarschijnlijk geeft de Magic eraser met een gummetje aan welke elementen je kunt verwijderen. Of dit in real-time gebeurt of alleen nadat je een foto hebt gemaakt is nog onduidelijk.

Google heeft drie jaar geleden tijdens Google I/O 2018 al een vergelijkbare functie geteased, maar Google pauzeerde dit project toen om zich te focussen op andere onderdelen. Wil je nu al elementen uit foto’s verwijderen dan kun je een app als “Remove Unwanted Object” downloaden.

via [AW]