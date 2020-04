Samsung Galaxy S10 Ontvangt One UI 2.1-update

Samsung heeft de One UI 2.1-update voor de Galaxy S10 nu uitgerold in Nederland en België. De nieuwste versie van Samsung’s One UI-schil brengt een aantal interessante functies van de Galaxy S20-serie naar de vorige vlaggenschip-smartphone.

Bij de lancering van de Samsung Galaxy S20 introduceerde Samsung ook een aantal nieuwe functies. Samsung liet toen al weten dat deze functies via een One UI 2.1-update ook naar de Galaxy S10, S10 Plus en S10e uitgerold zullen worden. De update is nu te downloaden in de Benelux en komt binnen via een Over The Air (OTA)-update. Je kunt One UI 2.1 ook downloaden via SmartSwitch.

De update installeert een aantal nieuwe functies, waaronder Single Take, een verbeterde Nachtstand, een Pro-modus, een verbeterde Gallery, Night Hyperlapse, Custom filters, Quick Share, Music Share en Easy Share. Ook krijgt de selfie-camera ondersteuning voor 4K-video’s met 60fps en heeft de Gallery de editing-tools Clean View en Quick Crop gekregen.

Je ontvangt een notificatie zodra de OTA-update klaarstaat voor jouw toestel of je kunt handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Toestel-info‘ -> ‘Updates handmatig downloaden‘.

via [AW]