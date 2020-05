Realme Introduceert Goedkope Smartwatch

Realme heeft in India een nieuwe smartwatch aangekondigd via YouTube, die daar een adviesprijs meekrijgt van 3999 roepies, omgerekend ongeveer 48 euro. De Realme Watch heeft onder andere een waterdichte behuizing en een vierkant 1,4-inch LCD-scherm.

De Realme Watch beschikt over een 1,4-inch scherm met een resolutie van 320×320 pixels en Gorilla Glass 3, een waterbestendige behuizing met een IP68-certificering, een 160 mAh accu, een hartslagmeter en een zuurstofsaturatiemeter. Er zijn veertien sportmodi beschikbaar voor het bijhouden van activiteiten.

De Realme Watch is vanaf 5 juni in India verkrijgbaar voor omgerekend ongeveer 48 euro. Het is nog onduidelijk of en wanneer Realme de goedkope smartwatch in Europa uitbrengt. Realme heeft wel verschillende smartphones in Europa uitgebracht, die hier meestal een aantal weken of maanden na de lancering in India op de markt verschijnen.

via [tweakers]