Sony Xperia 10 II Nu In Nederland Beschikbaar

Sony introduceerde in februari van dit jaar de Xperia 10 II. De nieuwe smartphone is nu ook in Nederland verkrijgbaar voor een adviesprijs van 369 euro. Consumenten die de smartphone vanaf 1 juni bestellen krijgen tijdelijk een Sony WI-C310 bluetooth-headset ter waarde van 50 euro cadeau.

De Sony Xperia 10 II is een mid-range smartphone met een langwerpig ontwerp. De smartphone beschikt over een 6-inch OLED-scherm met een 21:9-beeldverhouding, een Snapdragon 665-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 3600 mAh accu, een waterdichte behuizing, een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een 8MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 12MP groothoeklens, een 8MP telelens en een 8MP ultragroothoeklens. De smartphone draait uit de doos op Android 10.

De Sony Xperia 10 II is vanaf 1 juni verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit voor een adviesprijs van 369 euro. Klanten krijgen tijdelijk een Sony WI-C310 bluetooth-headset cadeau.