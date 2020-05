Huawei P40 Lite E Nu In Nederland Verkrijgbaar

Huawei heeft de Huawei P40 Lite E in Nederland gelanceerd. De goedkopere variant van de P40 Lite is sinds april al in andere landen verkrijgbaar en nu ook in Nederland. De budget-smartphone krijgt een adviesprijs mee van 199 euro.

De Huawei P40 Lite E beschikt over een 6,39-inch scherm met een resolutie van 1560 x 720 pixels, een Kirin 710-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 4.000 mAh accu en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. In de linkerbovenhoek van het scherm zit een kleine uitsparing voor de 8MP selfie-camera.

De smartphone heeft geen Google-apps zoals de Play Store, Maps, YouTube, Gmail en Google Drive. In plaats daarvan heeft Huawei de P40 Lite E voorzien van Huawei’s eigen alternatief, genaamd Huawei Mobile Services (HMS). De Huawei P40 Lite E draait uit de doos op Android 9 en is verkrijgbaar in de kleuren zwart en blauw voor 199 euro.

via [AW]