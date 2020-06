LG Introduceert Draadloze Oordopjes Met Desinfecterende Oplaadcase

LG heeft nieuwe volledig draadloze oordopjes geïntroduceerd. Het unieke aan deze oordopjes is de bijbehorende UVnano oplaadcase. Deze speciale case straalt ultraviolet licht uit tijdens het opladen, waardoor de oordopjes gedesinfecteerd worden.

LG heeft de draadloze Tone Free-oordopjes (model HBS-FN6) aangekondigd via een persbericht. De LG Tone Free komt in juli naar Europa en Amerika voor een nog onbekende adviesprijs. De oordopjes hebben een accuduur van zes uur en via de meegeleverde oplaadcase kun je de oordopjes nog eens drie keer opladen. Wanneer je de oortjes in de oplaadcase plaatst straalt de case een uv-licht uit die in staat is om 99,9 procent van de bacteriën te doden. Dit is extra handig tijdens de COVID-19-crisis maar zou ook mogelijke oorinfecties kunnen voorkomen.

De Tone Free heeft daarnaast ondersteuning voor de Google Assistent en voor Bluetooth 5.0. Je hebt de keuze uit de kleuren Stylish Black en Modern White. Een adviesprijs heeft LG nog niet bekendgemaakt.

