“Qualcomm Introduceert In Juli Snapdragon 865 Plus-chipset”

Qualcomm brengt regelmatig een verbeterde versie van een populaire chipset op de markt. Volgens de laatste geruchten is de fabrikant dit ook van plan met de Snapdragon 865-processor. Volgende maand wil Qualcomm de ‘Snapdragon 855 Plus’ introduceren, aldus IceUniverse.

Tech-lekker Digital Chat Station liet eerder al weten dat Qualcomm van plan is om in het derde kwartaal van dit jaar de Snapdragon 865 Plus-processor te introduceren. IceUniverse laat nu weten dat de introductie in juli plaats zal vinden. Om de introductie in juli mogelijk te maken moet wel alles volgens plan verlopen. Anders kan de introductie alsnog vertraging oplopen, aldus IceUniverse.

De Snapdragon 865 Plus is geen hele grote upgrade. Het gaat eigenlijk om een opgevoerde versie van de huidige Snapdragon 865, waarbij de snelste kern vermoedelijk een kloksnelheid van 3.09 GHz heeft. Verschillende fabrikanten zullen de processor gaan gebruiken in vlaggenschip-smartphones die in de tweede helft van 2020 op de markt verschijnen.

via [AW]