Samsung Galaxy Watch 3 Te Zien In Hands-on Video

Samsung zal de Galaxy Watch 3 op 5 augustus officieel introduceren, maar er zijn nu al meerdere renders en hands-on videos opgedoken. Dankzij deze beelden weten we vrijwel alles over de nieuwe smartwatch.

De renders en specificaties zijn gedeeld door de website WinFuture. Volgens de Duitse bron beschikt de Galaxy Watch 3 over een Samsung Exyos 9110-processor, 1GB werkgeheugen en 8GB opslagruimte. Er komt een WiFi-only variant en een LTE-variant. De behuizing is waterdicht (ip68-rating) en is 41mm of 45mm groot. Het 41mm-model heeft een 247mAh accu en het 45mm-model heeft een 340mAh accu. Je kunt de accu draadloos opladen, waarna de smartwatch 56 uur mee gaat op een lading.

De 41mm-uitvoering heeft een 1,2-inch oled-scherm en de 45mm-uitvoering heeft een 1,4-inch oled-scherm. Beide schermen hebben een resolutie van 360×360 pixels. Een adviesprijs hebben we nog niet.

In de onderstaande video’s kun je een hands-on van de 41mm-uitvoering van de Samsung Galaxy Watch 3 bekijken.

via [tweakers]