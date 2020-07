Beveiligingspatch Juli 2020 Uitgerold Naar Veel Nokia-smartphones

Onlangs schreven wij dat HMD Global de beveiligingspatch van juli 2020 heeft uitgerold naar de Nokia 5, Nokia 5.1 Plus en de Nokia 5.3. Nu komt dezelfde update ook binnen op de Nokia 3.2, Nokia 6.1, Nokia 7 Plus, Nokia 7.1 en de Nokia 8 Sirocco.

De nieuwste beveiligingspatch voor Android is nu te downloaden op de onderstaande Nokia-smartphones. De update is tussen de 40MB en 140 MB groot, afhankelijk van de smartphone.

– Nokia 5

– Nokia 5.1 Plus

– Nokia 5.3

– Nokia 6.1

– Nokia 7.1

– Nokia 7 Plus

– Nokia 3.2

– Nokia 8 Sirocco

Na het installeren van de nieuwste update is je smartphone weer beter beveiligd tegen de laatste kwetsbaarheden. Updates rollen in fasen uit, waardoor het kan zijn dat je nog even moet wachten voordat de update voor jouw smartphone klaarstaat. De update brengt geen nieuwe functies met zich mee.

