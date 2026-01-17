Gerucht: “Google Pixel 10a Kost Minder Dan Voorganger”

Er is nieuwe informatie uitgelekt over Google’s volgende mid-range smartphone. Volgens de berichten krijgt de Google Pixel 10a een lagere adviesprijs mee dan de Pixel 9a.

Onlangs schreven wij dat de Pixel 10a waarschijnlijk nauwelijks een upgrade is ten opzichte van de Pixel 9a. De smartphone krijgt hetzelfde design, dezelfde processor en dezelfde camera-setup. We komen nu echter met positiever nieuws. Tech-lekker Arsène Lupin claimt namelijk dat de Google Pixel 10a met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte 500 euro gaat kosten.

Als dit gerucht klopt verschijnt de Pixel 10a voor 50 euro minder op de markt dan de Pixel 9a, die een adviesprijs meekreeg van 549 euro. Er verschijnt ook een 256GB-versie van de Pixel 10a op de markt voor een prijskaartje van 600 euro. De 256GB-versie zou alleen verkrijgbaar zijn in de kleur zwart, terwijl de goedkopere versie op de markt verschijnt in de kleuren wit, paars en rood.

Retailer listings suggest the Google Pixel 10a could launch on Feb 17, 2026.



• 128 GB: ~€500

Colors: Obsidian, Berry, Lavender, Fog

• 256 GB: ~€600

Color: Obsidian



• Official cases: ~€20

Colors match phone lineup — Arsène Lupin (@MysteryLupin) January 13, 2026

Specificaties Google Pixel 10a

Volgens de geruchten beschikt de Google Pixel 10a opnieuw over een 6,3-inch scherm met dikke randen, dezelfde Tensor G4-processor en een 5100 mAh accu. De camera-setup bestaat opnieuw uit een 48MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 13MP selfie-camera. Op welk gebied de Pixel 10a wel verbeteringen met zich meebrengt is nog onduidelijk.

via [androidplanet]