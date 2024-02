Samsung Lekt “Per Ongeluk” Beelden Galaxy Fit 3

Samsung heeft zelf beelden van de onaangekondigde Galaxy Fit 3 “per ongeluk” gedeeld op zijn website. De beelden tonen een fitnesstracker met een groter scherm, een zilveren frame en een zwart en oranje polsbandje.

Samsung introduceerde in 2019 de originele Galaxy Fit, waarna een jaar later een opvolger op de markt verscheen. Sindsdien heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant geen nieuwe wearables in deze fitnesstracker-serie uitgebracht, maar volgens de geruchten komt Samsung dit jaar eindelijk met de Galaxy Fit 3.

De Samsung Galaxy Fit 3 is voornamelijk bedoeld om je dagelijkse activiteiten bij te houden. Zo kunnen sensoren onder andere je stappen, hartslag en workouts bijhouden. De Galaxy Fit 3 heeft opnieuw een langwerpig touchscherm, maar het scherm is dit keer en stuk groter. De geruchten spreken over een 1,61-inch scherm. De Galaxy Fit 3 zou slechts 21 gram wegen en 21 dagen mee moeten gaan op één acculading. Samsung heeft nog geen introductiedatum bekendgemaakt, maar naar verwachting verschijnt de Galaxy Fit 3 in de eerste helft van dit jaar op de markt.

via [AW]