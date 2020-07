Gelekte Afbeelding Toont Opvolger Motorola Razr

Er is een afbeelding uitgelekt waarop de opvolger van de Motorola Razr te zien zou zijn. De opvouwbare smartphone krijgt een aangepast design, krachtigere specificaties en ondersteuning voor 5G.

De afbeelding is afkomstig van de betrouwbare tech-lekker Evan Blass. We zien op de afbeelding onder andere dat de nieuwe Motorola Razr dunnere schermranden heeft. Ook is de vingerafdrukscanner aan de zijkant verdwenen, wat kan betekenen dat de Razr (2020) beschikt over een in-display vingerafdrukscanner. Het vouwbare scherm zou 6,2-inch groot zijn en aan de buitenkant zien we opnieuw een klein scherm met daaronder een enkele camera.

Intern vinden we betere hardware, waaronder een Snapdragon 765-processor met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte en een 2845 mAh accu. De primaire lens zou een resolutie hebben van 48 MP en de selfie-camera heeft een 20 MP lens.

Wanneer de ‘Motorola Razr 2020’ zal worden aangekondigd weten we nog niet.

via [androidplanet]