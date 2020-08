Fitbit Sense, Versa 3 en Inspire 2 Officieel Aangekondigd

Fitbit heeft zojuist drie nieuwe wearables aangekondigd. Het gaat om de Fitbit Sense, de Fitbit Versa 3 en de Fitbit Inspire 2, twee smartwatches en één wearable. Prijzen variëren tussen de 100 en 330 euro.

De Fitbit Sense is de meest uitgebreide van de drie nieuwe wearables. De Sense is namelijk uitgerust met een EDA-sensor, waarmee je inzicht krijgt in je stressnivea. Hiervoor kijkt de sensor onder andere naar zweet op je pols. EDA-sessies in de Fitbit-app helpen je om rustiger te worden.

Intern vinden we ook een verbeterde hartslagmeter met nieuwe ECG-app. Deze app kijkt onder andere of je last hebt van atriale fibrillatie (boezemfibrilleren). Verder kan de Fitbit Sense je sportactiviteiten en je slaap bijhouden. Dankzij een ingebouwde microfoon en speaker kun je telefoongesprekken aannemen.

De Fitbit Sense ligt vanaf eind september in de winkels voor 329,95 euro in de uitvoeringen carbon/roestvrij staal antraciet en ivoorwit/zachtgoud roestvrij staal. Een pre-order plaatsen is nu al mogelijk.

De Fitbit Versa 3 is de opvolger van de Versa 2 die vorig jaar op de markt verscheen. De Fitbit Versa 3 beschikt onder andere over een ingebouwde GPS-chip, waardoor je je smartphone niet meer nodig hebt wanneer je gaat rennen. daarnaast heeft Fitbit een verbeterde hartslagsensor ingebouwd en beschikt de smartwatch nu over een speaker voor het voeren van telefoongesprekken.

Het design is aangepast en de Versa 3 heeft nu ondersteuning voor snelladen gekregen. Volgens Fitbit gaat de smartwatch na 12 minuten aan de lader weer een volledige dag mee. Op een volle accu moet de Versa 3 minimaal zes dagen meegaan. De Fitbit Versa 3 kost 229,95 euro en is vanaf eind september verkrijgbaar in de kleuren aluminium, antiekroze/zachtgoud aluminium en nachtblauw/zachtgoud aluminium.

Als laatste hebben we de Fitbit Inspire 2. Dit is een fitnesstracker met een lager prijskaartje van 99,95 euro. De opvolger van de Inspire HR heeft een aangepast design gekregen, waarbij de fysieke knop is vervangen door volledige touchbediening. Ook is het scherm helderder.

Met de Fitbit Inspire 2 kun je je sportactiviteiten en slaappatroon bijhouden. De wearable geeft je slaapscores en is voorzien van een Relax-app om je te helpen tot rust te komen. De Inspire 2 is geschikt om mee te zwemmen en gaat tien dagen mee op een volle accu.

De Fitbit Inspire 2 is vanaf eind september verkrijgbaar in de kleuren zwart, ivoorwit en antiekroze.

