Smartphoneverkoop Met 20 Procent Gedaald In 2020

De coronapandemie heeft veel markten getroffen, waaronder de smartphonemarkt. Het effect hiervan zien we terug in de cijfers van analistenbureau Gartner. Hieruit blijkt namelijk dat de smartphoneverkoop in de eerste helft van dit jaar met 20 procent is gedaald.

In de eerste zes maanden van dit jaar werden volgens Gartner 593,8 miljoen smartphones verkocht. In dezelfde periode vorig jaar waren dit nog 745,2 miljoen smartphones. Het verschil van maar liefst 151,4 miljoen exemplaren zou onder andere te danken zijn aan de coronapandemie en bijbehorende maatregelen en lock-downs.

Vooral Samsung zag een flinke daling in de verkoopcijfers, van 75,1 miljoen exemplaren in het tweede kwartaal van 2019 naar 54,8 miljoen in dezelfde periode van 2020. Huawei zag een minder grote daling dankzij het succes in thuisland China. Toch stond Samsung het afgelopen kwartaal nog steeds op de eerste plek van grootste smartphonefabrikanten.

Apple zag het afgelopen kwartaal bijna geen daling. Volgens Gartner is dat voornamelijk te danken aan de goede verkopen van iPhones in China, waar de coronacrisis geen grote impact meer heeft. In China kopen de meeste mensen een Huawei-toestel of een iPhone.

