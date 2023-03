Oppo A78 5G Met 50MP Camera Uitgebracht Voor 295 Euro

Oppo heeft een nieuwe aantrekkelijk geprijsde smartphone aangekondigd. Het gaat om de Oppo A78, die onder ander beschikt over een 6,56-inch scherm, een 50MP camera en ondersteuning voor 33W snelladen. De smartphone is in Nederland verkrijgbaar voor 295 euro.

Vrij onverwachts heeft Oppo deze week de Oppo A78 aangekondigd. De smartphone beschikt over een 6,56-inch scherm met een HD+ resolutie en een 90Hz verversingssnelheid, een MediaTek Dimensity 700 processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen. Met deze snelheid is een lege accu in 67 minuten aan de lader weer helemaal vol. Het scherm heeft een druppelnotch en een wat dikkere rand aan de onderkant.

Verder heeft de smartphone een 3.5mm koptelefoonaansluiting, een NFC-chip, een 8MP selfie-camera en een dubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens en een 2MP dieptelens. De Oppo A78 is verkrijgbaar via de officiële Oppo website en verschillende grote webwinkels in de kleuren zwart en blauw.