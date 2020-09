Huami Introduceert Amazfit-smartwatch Met Ouderwetse Look

De Chinese fabrikant Huami heeft deze week een bijzondere smartwatch geïntroduceerd. De Amazfit Neo heeft een zwart-wit scherm die niet aanraakgevoelig is. Het uiterlijk van de smartwatch heeft veel weg van een horloge uit de jaren 80.

De Huami Amazfit Neo heeft een 1,2-inch monochroom lcd-scherm met een onbekende resolutie, een 180 mAh accu die vier weken meegaat op één acculading en een plastic behuizing die 40mm x 41mm x 11,7mm meet. De smartwatch heeft ook een ingebouwde hartslagmeter.

De Amazfit Neo is te bedienen met vier fysieke knoppen en het scherm heeft een backlight die je kunt activeren met een polsbeweging of met een knop. De smartwatch is bij GearBest verkrijgbaar voor 50 dollar.

via [tweakers]