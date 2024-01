Xiaomi Introduceert Redmi Watch 4 Smartwatch

Xiaomi heeft een nieuwe voordelige smartwatch aangekondigd. Het gaat om de Redmi Watch 4 met een groot vierkant scherm en een prijskaartje van slechts 99,99 euro.

De Redmi Watch 4 is uitgerust met een verbeterde 4-kanaals PPG-sensor voor verbeterde nauwkeurigheid voor hartslag en bloedzuurstofmonitoring, zo laat de fabrikant weten. De smartwatch heeft een 1,97-inch AMOLED-scherm en een aluminium behuizing. Aan de zijkant van deze behuizing vinden we een roterende kroon.

De Redmi Watch 4 heeft ondersteuning voor meer dan 150 sportmodi, waarvan de smartwatch zes automatisch kan herkennen. De Watch 4 is verkrijgbaar in de kleuren zilvergrijs of zwart en consumenten kunnen kiezen uit verschillende kleuren polsbandjes.