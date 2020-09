LG Wing Met Twee Schermen Te Zien In Video

De Zuid-Koreaanse fabrikant LG zal op 14 september de LG Wing introduceren. Dit is een smartphone met twee schermen waarvan één draaibaar is. De opmerkelijke LG Wing is nu te zien in de onderstaande video.

We hebben al eens een afbeelding en een korte video van de LG Wing gedeeld, maar in de nieuwe video zien we nu duidelijk hoe het draaimechanisme werkt en hoe dun het tweede scherm is. Ook is duidelijk dat het om een grote smartphone gaat. Wanneer je het tweede scherm open draait ontstaat er een “T”-vorm waarbij het scherm horizontaal ligt over het verticale scherm.

Op 14 september zal LG alle details onthullen. Het is nog onduidelijk of de LG Wing ook naar Nederland en België komt.

via [droidapp]