Motorola Razr 5G Officieel Aangekondigd

Motorola heeft een verbeterde versie van de opvouwbare Razr-smartphone aangekondigd. De Motorola Razr 5G heeft een betere camera, een betere processor, verbeterde software en uiteraard 5G-ondersteuning.

Motorola heeft de Razr 5G voorzien van verbeterde software, waardoor je nu applicaties kunt openen op het kleine scherm aan de buitenkant van de smartphone. Zo kun je nu muziek bedienen via Spotify of Youtube Music en zelfs navigeren via Google Maps. De apps zijn aangepast aan de nieuwe beeldverhouding. Ook heeft het QuickView-scherm een volledig toetsenbord zodat je snel op berichten kunt reageren.

Motorola heeft de Razr 5G een wat scherpere kin gegeven en de vingerafdrukscanner is naar achteren verplaatst. Ook komt de fabrikant met een extra beschermlaag voor de behuizing en met verbeteringen voor de scharnier. De scharnier moet minstens 5 jaar meegaan als je de smartphone 40 keer per dag openklapt.

De Motorola Razr 5G beschikt over een 6,2-inch vouwbaar OLED-scherm met een Full HD-resolutie en een 21:9-beeldverhouding, een 2,7-inch OLED-scherm met een resolutie van 900 x 1000 pixels, een Snapdragon 765-processor met 5G-modem, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 2800 mAh accu en een 48MP hoofdcamera met een f/1.7-diafragma. Voorop zit een 20MP selfie-camera.

De Motorola Razr 5G is vanaf begin oktober verkrijgbaar in de Benelux voor 1499,99 euro in de kleuren Polished Graphite, Liquid Mercury en Blush Gold.

via [AW]