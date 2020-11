Slimme Speakers Amazon ‘Echo’ en ‘Echo Dot’ Nu In Nederland Verkrijgbaar

De slimme speakers van Amazon, de Echo en de Echo Dot, zijn nu in Nederland te koop. De speakers zijn te bedienen via de spraakassistent Alexa, maar er is nog geen ondersteuning voor de Nederlandse taal. Je zult commando’s daarom in het Engels moeten uitspreken.

Mensen die opzoek zijn naar een slimme speaker hebben vanaf nu meer keuze. De internationale versies van de Echo en Echo Dot zijn nu namelijk te vinden op de website van Amazon. De Amazon Echo Dot kost 60,00 euro en de Echo kost 100 euro.

De Amazon Echo is uitgerust met een 3-inch woofer en twee tweeters. De speaker kan de kamer scannen en daarop de audio aanpassen om zo de beste geluidskwaliteit te kunnen leveren. De Echo Dot heeft een 1,6-inch woofer. Met de tap-to-snooze kun je eenvoudig en snel het geluid van de Echo Dot dempen. Beide speakers worden vanaf volgende week geleverd.

via [droidapp]