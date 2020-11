“Budget-smartphone Samsung Galaxy M12 Krijgt 7000 mAh Accu”

Er zijn specificaties opgedoken die van de Samsung Galaxy M12 zouden zijn. Volgens de geruchten krijgt de smartphone een enorme accu met een capaciteit van maar liefst 7000 mAh. Hiermee kun je zonder problemen meerdere dagen vooruit.

De website 91Mobiles schrijft dat de smartphone op de markt verschijnt onder de naam Galaxy M12 of Galaxy F12. In India verscheen onlangs de Galaxy F41 op de markt, wat een aangepaste versie is van de Galaxy M31 die in Nederland verkrijgbaar is. Het is mogelijke dat Samsung hetzelfde doen met de Galaxy M12, waarvan de M12 naar Europa komt en de F12 naar India.

Met een 7000 mAh accu moet de smartphone zonder problemen twee tot drie dagen meegaan op één acculading. Samsung brengt regelmatig smartphones met een grote accu uit in de Galaxy M-serie, maar de accu van de Galaxy M12 is wel uitzonderlijk groot.

Foto’s van de behuizing tonen een vierkante camera-module voor drie camera’s en een flitser. We zien geen locatie voor de vingerafdrukscanner. Dit kan betekenen dat deze scanner zit verwerkt in de power-knop of onder het scherm. De bron heeft nog geen releasedatum of adviesprijs.

via [androidplanet]